Ремонт стиральных машин Bosch на дому – 100% гарантия качества!

Требуется профессиональный ремонт стиральных машин Bosch? Рекомендуем обратиться в наш сервис-центр. Оказываем широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию бытовой техники этого производителя. Специалисты способны в минимальные сроки провести анализ неисправностей и устранить их. Также, мастер проконсультирует по вопросам правильной эксплуатации техники, чтобы исключить возникновение повторной поломки в будущем.

Возможные поломки стиральных машин Bosch и способы их устранения

В процессе использования стиралок могут возникать поломки различного характера. Наиболее распространенными можно назвать следующие неисправности:

Не сливает воду. Проблема, скорее всего, кроется в поломке сливной помпы. Устраняется проблема заменой либо ремонтом данного агрегата.

Не набирает воду. Этот симптом сигнализирует о поломке впускного клапана, который и отвечает за подачу воды. Ремонт будет заключаться в замене клапана.

Вода не нагревается. Неисправность связана с поломкой ТЭНа. Решение проблемы – замена неисправного элемента.

Не переключаются режимы стирки. Данная поломка может быть обусловлена несколькими причинами, но чаще всего она связана с выходом из строя электроники. Точная причина будет выявлена после полной диагностики аппарата.

Не отжимается белье. С вероятностью в 90% проблема связана с поломкой сливной помпы. Восстановление машинки будет заключаться в демонтаже старой и установке новой помпы.

Невозможно открыть дверцу люка. Проблема заключается в поломке УБЛ (блокирующее устройство). Производится замена неисправного элемента.

Не полощет белье. Вероятнее всего, сломалась либо забилась сливная помпа. Ремонт стиральной машины Bosch будет заключаться в прочистке или замене помпы.

Образовываются лужи возле машинки. Если стиралка течет, это может указывать на износ либо повреждение бака, манжеты или патрубков устройства. В случае мелких повреждений бак можно отремонтировать. Изношенные патрубки и манжета требуют замены.

Не крутит барабан. Данный признак указывает на износ или обрыв ремня либо на износ щеток двигателя машинки. Проблема решается установкой нового ремня или заменой щеток электродвигателя.

Машинка не включается. Обычно такая неисправность появляется при возникновении проблем с управляющим модулем. Чаще всего, модуль подлежит восстановлению. Также, поломка может быть обусловлена повреждением шнура питания.

Современные стиральные машины Bosch представляют собой сложноустроенную технику, поэтому мы не советуем даже пытаться ремонтировать их своими силами без наличия профессионального инструмента и соответствующих знаний в конструкции конкретной модели. Неосторожные действия могут привести к поломке других дорогостоящих компонентов, что значительно ухудшит ситуацию. Если вы хотите отремонтировать стиральную машинку максимально быстро и при этом сэкономить, лучшим решением станет обращение в наш сервисный центр.

Причины поломок стиральных машин Bosch

Существует множество причин, из-за которых некоторые узлы стиральной машины могут выйти из строя раньше времени, а именно:

низкое качество воды;

скачки напряжения в сети;

неаккуратная эксплуатация;

пренебрежение правилами пользования;

заводской брак.

Нередко причиной обращения в наш сервисный центр являются поломки, вызванные невнимательностью пользователей во время эксплуатации техники. Например, мелкие предметы (монеты, ключи, зажигалка и др.), оставленные в кармане брюк, могут повредить барабан и бак стиралки. Также, это может вызвать поломку помпы.

Стиральные машинки Bosch способны прослужить своим владельцам более 10 лет без каких-либо сбоев. Но при правильном уходе, надлежащей эксплуатации и своевременном обслуживании силами опытных специалистов этот срок можно существенно увеличить.