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Популярные услуги

Замена помпы (насоса)
Если стиральная машина не сливает, причиной может быть неисправный насос
Замена ремня привода
Сильный шум при работе стиральной машины легко решается заменой ремня привода барабана.

Преимущества

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Неисправности

Наши инженеры знают, как устранить даже самую сложную неисправность техники Bosch

01
Не сливает воду
Стиральная машина набрала бак воды и перестала работать.
от 650 Р.
02
Сильно шумит
Стиральная машина издает посторонние звуки (стук, гул) при работе.
от 550 Р.
03
Не крутит барабан
Механическая неисправность или сбой электроники.
от 550 Р.
04
Не отжимает
После стирки с Ваших вещей течет вода.
от 650 Р.
05
Течет
Под стиральной машиной образовалась лужа
от 400 Р.
07
Не греет воду
06
Не заливает воду
08
Не открывается люк
09
Не выключается
10
Не включается

Услуги

Ремонт осуществляется с использованием фирменных запчастей Bosch

01
Замена ТЭНа
Замена нагревательного элемента в баке стиральной машины.
от 800 Р.
02
Замена помпы
Замена сливного насоса, чистка системы слива.
от 650 Р.
03
Замена ремня привода
Ремонт системы, чистка узлов, замена системы
от 550 Р.
04
Устранение засора
Устранение механических и естественных причин засора стиральной машины.
от 700 Р.
05
Извлечение посторонних предметов
от 700 Р.
06
Замена сливного шланга
07
Замена устройства блокировки люка
08
Замена амортизаторов
09
Замена модуля управления
10
Замена подшипников
Обратный звонок
Специалист перезвонит через 3 минуты
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Ремонт стиральных машин Bosch на дому – 100% гарантия качества!

Ремонт стиральных машин BoschТребуется профессиональный ремонт стиральных машин Bosch? Рекомендуем обратиться в наш сервис-центр. Оказываем широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию бытовой техники этого производителя. Специалисты способны в минимальные сроки провести анализ неисправностей и устранить их. Также, мастер проконсультирует по вопросам правильной эксплуатации техники, чтобы исключить возникновение повторной поломки в будущем.

Возможные поломки стиральных машин Bosch и способы их устранения

Ремонт стиральных машин Bosch на домуВ процессе использования стиралок могут возникать поломки различного характера. Наиболее распространенными можно назвать следующие неисправности:

Современные стиральные машины Bosch представляют собой сложноустроенную технику, поэтому мы не советуем даже пытаться ремонтировать их своими силами без наличия профессионального инструмента и соответствующих знаний в конструкции конкретной модели. Неосторожные действия могут привести к поломке других дорогостоящих компонентов, что значительно ухудшит ситуацию. Если вы хотите отремонтировать стиральную машинку максимально быстро и при этом сэкономить, лучшим решением станет обращение в наш сервисный центр.

Причины поломок стиральных машин Bosch

Ремонт стиральных машин Bosch в МосквеСуществует множество причин, из-за которых некоторые узлы стиральной машины могут выйти из строя раньше времени, а именно:

Нередко причиной обращения в наш сервисный центр являются поломки, вызванные невнимательностью пользователей во время эксплуатации техники. Например, мелкие предметы (монеты, ключи, зажигалка и др.), оставленные в кармане брюк, могут повредить барабан и бак стиралки. Также, это может вызвать поломку помпы.

Стиральные машинки Bosch способны прослужить своим владельцам более 10 лет без каких-либо сбоев. Но при правильном уходе, надлежащей эксплуатации и своевременном обслуживании силами опытных специалистов этот срок можно существенно увеличить.

Модели стиральных машин

Bosch WAE 24440
Bosch WAE 24440
Bosch WAN 20060
Bosch WAN 20060
Bosch WAQ 24440
Bosch WAQ 24440
Bosch WLK 20266
Bosch WLK 20266
Bosch WLM 20441
Bosch WLM 20441
Bosch WMV 1600
Bosch WMV 1600
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